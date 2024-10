Due eccellenze siciliane a “Una Mole di Panettoni”

Dal cuore della Sicilia, precisamente da Castelbuono in provincia di Palermo, la storica pasticceria Fiasconaro porterà la sua arte dolciaria a Torino per la 13esima edizione di “Una Mole di Panettoni”. Fondata nel 1953, l’azienda, guidata dai fratelli Fausto, Martino e Nicola Fiasconaro, mantiene ancora oggi la sua sede legale, produttiva e amministrativa nella storica piazza Margherita 10. Dopo settant’anni di attività, la pasticceria Fiasconaro continua a rappresentare un’eccellenza dell’alta pasticceria siciliana, portando avanti la tradizione e l’innovazione nel mondo dei lievitati. Il maestro lievitista e capo pasticcere Nicola Fiasconaro presenterà a Torino le sue creazioni, frutto di una sapiente combinazione di ingredienti di alta qualità e tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione.

L’Antico forno Carbè di Siracusa: una tradizione di famiglia

Dalla provincia di Siracusa, dal quartiere di Belvedere, l’Antico forno Carbè si unirà alla competizione torinese. Rappresentato dal giovane maestro lievitista Bartolo Carbè, l’antico forno porta avanti una tradizione familiare che si estende per tre generazioni. Con la passione e la dedizione che contraddistinguono il suo lavoro, Bartolo Carbè aspira a espandere l’attività di famiglia, con l’obiettivo futuro di creare un laboratorio specializzato in lievitati da ricorrenza, portando il nome di Carbè oltre i confini provinciali. La sua partecipazione a “Una Mole di Panettoni” rappresenta un’importante occasione per confrontarsi con altri maestri lievitisti e presentare le sue creazioni al pubblico nazionale.

“Una Mole di Panettoni”: una sfida all’insegna dell’artigianalità

“Una Mole di Panettoni” è un evento di rilevanza nazionale che, giunto alla sua 13esima edizione, riunisce trenta maestri fornai e pasticceri lievitisti provenienti da ogni regione d’Italia. Dal 29 novembre al 1 dicembre, Torino diventerà il palcoscenico di una competizione all’insegna della creatività e della tradizione, dove i partecipanti si sfideranno a colpi di panettoni, realizzati con ingredienti e procedure esclusivamente artigianali. Ogni creazione rappresenta l’espressione dell’estro e della cultura gastronomica del territorio di provenienza, offrendo un’ampia varietà di gusti e interpretazioni del classico dolce natalizio. Organizzata da Dettagli Eventi, “Una Mole di Panettoni” è uno degli eventi più attesi del periodo natalizio, che inaugura la stagione delle festività all’insegna del gusto e della tradizione.