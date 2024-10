Maxi incendio tra Villabate e Misilmeri, brucia deposito

Un incendio sta interessando la zona tra Villabate e Misilmeri, in provincia di Palermo. Il rogo è divampato in un capannone di un’azienda ortofrutticola lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, in località Villa Fabiana. Gran parte dell’azienda è stata coinvolta dalle fiamme.

Una densa colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza e segnalata da automobilisti in transito.

Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco per contenere entrambi gli incendi. I Carabinieri della compagnia di Misilmeri sono presenti per accertare le cause dei roghi e gestire la situazione.

In aggiornamento