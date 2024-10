Opportunità di lavoro a Palermo, AMAT assume: il contratto è a tempo indeterminato

L’Azienda Mobilità Trasporti di Palermo (AMAT) ha aperto le selezioni per un Capo Unità Tecnica specializzato nel settore elettrotecnico/elettronico. Il candidato ideale possiede solide competenze tecniche e gestionali, capacità decisionali e proattività, con responsabilità diretta sui risultati del team. La posizione prevede la gestione operativa di un’unità tecnica, con un coinvolgimento diretto nelle attività.

Requisiti di Ammissione

Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere specifici requisiti. Oltre ai requisiti generali di cittadinanza italiana e maggiore età, sono richiesti: una laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM27), Ingegneria Elettrica (LM-28), Ingegneria Elettronica (LM-29), Ingegneria Informatica (LM-32) o Ingegneria dell’Automazione (LM-25); l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e l’iscrizione all’albo professionale. È inoltre necessaria un’esperienza lavorativa certificata di almeno due anni in ambito tecnico e/o gestionale, preferibilmente nel settore della produzione industriale o dell’autoriparazione. Completano il profilo l’idoneità fisica, da accertare con visita medica preassuntiva, e l’assenza di condanne penali o provvedimenti che impediscano l’accesso a pubblici impieghi.

Selezione e Materie d’Esame

La procedura di selezione prevede un esame orale incentrato su argomenti tecnici specifici, come la conoscenza dei componenti meccanici ed elettronici di autobus e veicoli industriali, la loro manutenzione, la lettura e interpretazione di schemi elettrici, la conoscenza di architetture e protocolli di reti di telecomunicazioni e dei sistemi di automazione e controllo industriale. Maggiori dettagli sulle materie d’esame sono disponibili nel bando di concorso pubblicato sul sito web di AMAT. Le modalità di svolgimento della prova orale saranno definite e comunicate dalla Commissione Esaminatrice prima dell’inizio della prova stessa, sempre tramite il sito web aziendale. Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale di AMAT.

Presentazione delle Candidature

Le candidature, redatte secondo il modello disponibile sul sito web di AMAT, dovranno essere presentate entro la data di scadenza indicata nel bando. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti, tra cui la copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità. L’invio può avvenire tramite raccomandata A.R. indirizzata ad “AMAT Palermo S.p.A. Via Roccazzo 77 90135 Palermo” (indicando sulla busta “SELEZIONE PER N. 1 C.U.T.E/E”), oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo amat.segrgen@pec.it (con oggetto “SELEZIONE PER N. 1 C.U.T.E/E”). Il formato del file allegato alla PEC deve essere esclusivamente PDF. Per ulteriori informazioni e per scaricare il bando completo, si invita a consultare il sito web di AMAT.