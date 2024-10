Incidente sulla A19 Palermo-Catania, arrivato l’elisoccorso: traffico bloccato

Un uomo di 56 anni ha perso il controllo della sua moto sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi dell’agglomerato industriale di Termini Imerese, in direzione Palermo. L’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, ha causato gravi ferite al motociclista.

Elisoccorso e trasporto al Civico

Il 118 ha prestato i primi soccorsi e, data la gravità delle lesioni, ha trasportato l’uomo in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Traffico bloccato e lunghe code

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con almeno cinque chilometri di coda. La polizia stradale è intervenuta sul posto per gestire il traffico, deviando i veicoli sulla corsia di emergenza e consentendo loro di uscire allo svincolo dell’agglomerato industriale di Termini Imerese per poi rientrare in autostrada. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i vigili del fuoco e tre pattuglie della polizia stradale.