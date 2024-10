Dramma a San Giuseppe Jato, 71enne vola da 2 metri in un cantiere edile

Grave incidente sul lavoro in un cantiere edile privato in piazza Corpus Domini a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo. V.R., 71 anni, è caduto da un’altezza di circa 2 metri mentre stava effettuando dei lavori in una palazzina di proprietà del nipote. Nella caduta l’uomo ha battuto violentemente la testa ed ha perso i sensi per alcuni minuti.

I soccorsi e il ricovero d’urgenza in ospedale

I familiari presenti nel cantiere hanno immediatamente soccorso l’anziano e chiamato il 118. L’uomo, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, perdeva sangue da un orecchio. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo dove i medici hanno riscontrato un’emorragia cerebrale. Il 71enne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e si trova ora in coma farmacologico con prognosi riservata.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’ispettorato del lavoro e la polizia municipale che hanno posto sotto sequestro il cantiere. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Non è ancora chiaro se la caduta sia stata causata da un malore o da un cedimento strutturale. Si attendono gli sviluppi delle prossime ore per valutare le condizioni del 71enne.