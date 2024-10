L’incidente di Carini, Francesca Sicurella era infermiera e mamma: lascia due bimbe

Aveva due bimbe piccole ed era sposata Francesca Sicurella, la donna che ha perso la vita a Villagrazia di Carini un un tremendo incidente stradale. La giovane mamma di 40 anni lavorava come infermiera presso l’ospedale Cervello di Palermo.

L’automobile su cui viaggiava la donna, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada e ha preso fuoco. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, l’auto era completamente carbonizzata con all’interno il corpo senza vita della povera Francesca.

Il dolore sui social network

La tragica notizia della morte di Francesca Sicurella ha sconvolto l’intera comunità, gli amici e i colleghi di lavoro. Sui social network si moltiplicao in queste ore i messaggi di cordoglio e di incredulità per la perdita della giovane mamma. Francesca lascia il marito e due bambine piccole che dovranno affrontare un dolore immenso.

Il cordoglio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche

Anche l’OPI di Palermo, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche, ha voluto manifestare la propria vicinanza ai familiari della collega prematuramente scomparsa: “Siamo vicini alla famiglia e agli amici della nostra collega Francesca Sicurella tolta a questa vita da un tragico incidente. R.I.P.”