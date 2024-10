Carini, donna muore carbonizzata dopo schianto con l’auto: identificata la vittima

Si chiama Francesca Sicurella la donna morta all’interno della sua automobile che ha preso fuoco dopo un incidente a Villagrazia di Carini, nel Palermitano. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte in corso Bernardo Mattarella. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro un muro in cemento a bordo strada.

Vani i soccorsi, la donna era già deceduta

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Il violento impatto le è stato fatale.

Dopo l’urto, è scaturito un incendio dall’impianto elettrico della vettura. Le fiamme hanno avvolto l’auto con la donna ancora all’interno, uccidendola.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

I carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti. La magistratura ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. Nei prossimi giorni si saprà di più sulle cause del tragico incidente costato la vita a Francesca Sicurella.