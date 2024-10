Monreale assume, 3 posti da istruttore tecnico: bando online

Dopo oltre 35 anni, il Comune di Monreale torna a bandire un concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. Questa importante iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore al Personale Francesco La Barbera, mira a rinvigorire la pianta organica, recentemente ridimensionata a causa dei numerosi pensionamenti. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, inserendo nuove professionalità e competenze.

Tre posti disponibili per Istruttori Tecnici

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre Istruttori Tecnici. Queste figure professionali saranno inquadrate nell’Area degli Istruttori, ex categoria C, del Comune di Monreale. Il bando rappresenta un’opportunità significativa per i professionisti del settore tecnico che desiderano entrare a far parte della pubblica amministrazione.

Candidature tramite il portale INPA

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale INPA (www.inpa.gov.it), il portale unico del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per le ore 14:00 del 18 ottobre 2024. È fondamentale registrarsi sulla piattaforma INPA per poter accedere alla procedura di candidatura.

Informazioni dettagliate e requisiti

Per conoscere i requisiti di partecipazione, le modalità di selezione e ogni altra informazione relativa alla procedura concorsuale, è possibile consultare il bando integrale. Il bando è pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di Monreale, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell’Ente, sottosezione Bandi di Concorso, e sul portale INPA. Si raccomanda ai candidati di leggere attentamente il bando prima di presentare la domanda.