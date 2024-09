McDonald’s apre in Viale Regione Siciliana e vuole raddoppiare a Monreale

L’arrivo di un nuovo McDonald’s a Monreale sembra essere più di una semplice ipotesi. La celebre catena di fast food americana starebbe valutando l’apertura del suo 40° ristorante in Sicilia, l’undicesimo nel palermitano, considerando quello in costruzione a Palermo. Diversi sopralluoghi sarebbero già stati effettuati da rappresentanti dell’azienda nel territorio monrealese. McDonald’s, secondo quanto trapela da fonti giornalistiche locali, starebbe cercando un terreno con caratteristiche specifiche, escludendo quindi il coinvolgimento diretto del Comune. L’area sottostante la città, punto di snodo per i pullman turistici, sembra essere la location ideale per il nuovo ristorante, grazie alla sua posizione strategica e all’ampia disponibilità di spazio per i parcheggi, elemento fondamentale per l’implementazione di un McDrive. L’investimento previsto per la costruzione di un ristorante McDonald’s si aggira intorno a 1,2 milioni di euro, con un contratto di franchising della durata di 20 anni.

Nuovo McDonald’s a Palermo: lavori in corso

Intanto a Palermo, i lavori per la costruzione di un nuovo McDonald’s in Viale della Regione Siciliana, all’altezza dello svincolo di Corso Calatafimi, procedono spediti. L’edificio, che sorgerà dove un tempo si trovava il negozio di mobili Amato Luxury Living (Amato Ceramiche), sta prendendo forma rapidamente. Il progetto è ormai una certezza, con i lavori avviati il 15 luglio. La struttura, che si svilupperà su più piani, potrebbe includere un McDrive. Secondo le indiscrezioni, il nuovo ristorante adotterà il metodo “Eotf – Experience Of The Future“, con monitor per le ordinazioni, casse automatiche, preparazione di hamburger e patatine al momento e un McCafè. Anche se la data di apertura non è ancora ufficiale, si ipotizza che l’inaugurazione possa avvenire entro la fine dell’anno.

Dettagli del progetto palermitano

Il nuovo McDonald’s di Palermo si inserisce in un’area strategica e altamente trafficata della città. La scelta di questa location conferma la volontà dell’azienda di espandere la propria presenza nel capoluogo siciliano. Con l’apertura di questo nuovo punto vendita, McDonald’s raggiungerà quota nove ristoranti a Palermo, consolidando la sua posizione nel mercato del fast food. L’area di circa 1000 metri quadrati prevede ampi parcheggi e, come anticipato, la possibilità di un McDrive, servizio sempre più apprezzato dai clienti. I lavori, affidati alla ditta Costruzioni Srl, stanno procedendo celermente, lasciando presagire un’apertura imminente.