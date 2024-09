Bomba d’acqua a Palermo e provincia: voli dirottati e strade allagate

Un violento nubifragio, non previsto dai modelli meteorologici, si è abbattuto sulla costa occidentale del palermitano, interessando anche diversi comuni della provincia. Piogge a carattere di nubifragio hanno causato disagi e allagamenti.

Strade allagate e interventi dei Vigili del Fuoco

Le piogge forti hanno causato allagamenti a Bolognetta, Misilmeri, Belmonte Mezzagno e nel capoluogo, in particolare nelle zone di Mondello, Partanna Mondello e via Ugo La Malfa. A Marineo si segnalano strade dissestate. I vigili del fuoco sono intervenuti a Carini per soccorrere automobilisti rimasti bloccati. Strade allagate da fiumi di acqua piovana anche a Monreale.

Voli dirottati a Catania

Il maltempo ha causato anche la deviazione di alcuni voli diretti a Palermo verso l’aeroporto di Catania. Gesap ha comunicato i dettagli sui voli Lufthansa e Ryanair interessati.

Previsioni Meteo: caldo e poi freddo

Le previsioni meteo indicano un breve periodo pre-frontale caldo tra venerdì e sabato, con temperature che potrebbero superare i 30°C in alcune aree, tra cui il palermitano, il trapanese e i settori centro-orientali. Da domenica, previsto un cambio radicale di circolazione, con l’arrivo di venti settentrionali e un deciso calo delle temperature.