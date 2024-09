Monopattino contro tram: 51enne gravissimo a Palermo

Un uomo di 51 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da un tram mentre era alla guida di un monopattino elettrico. L’incidente è avvenuto in viale Michelangelo a Palermo, lungo i binari della linea 3 del tram che collega il quartiere con la stazione Notarbartolo.

Dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il tram, partito dal capolinea del Cep, stava svoltando da via Paladini verso viale Michelangelo quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con il monopattino elettrico. L’impatto è avvenuto nel punto in cui i binari si diramano verso il capolinea.

Soccorsi e indagini

A seguito dell’incidente, l’uomo alla guida del monopattino ha battuto la testa contro il parabrezza del tram. Il servizio della linea 3 è stato temporaneamente interrotto per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. Il tram dell’Amat numero “14” è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti da parte delle autorità competenti.