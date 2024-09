Arsenale clandestino nel portabagagli: 2 palermitani in manette

I Carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi hanno arrestato due palermitani, di 71 e 58 anni, per porto abusivo di armi clandestine e oggetti atti ad offendere. La scoperta è avvenuta durante un normale controllo alla circolazione stradale sulla Statale 189.

Fucile artigianale e munizioni nascosti nel portabagagli

I militari del Radiomobile hanno fermato un’autovettura con a bordo i due sospettati, trovandoli in possesso di un fucile di fabbricazione artigianale e 24 cartucce calibro 12. L’arma, composta da tre tubi idraulici, era nascosta nel portabagagli del veicolo sotto delle cassette di frutta, insieme a 4 coltelli.

Arma sofisticata con canna intercambiabile

Il fucile sequestrato presentava una particolarità inquietante: due canne intercambiabili di diversa lunghezza, che consentivano di modificarne la gittata a seconda dell’utilizzo. Un dettaglio che sottolinea la pericolosità dell’arma e la professionalità criminale dei due arrestati.

Indagini in corso per determinare la provenienza dell’arma

Il fucile è stato inviato al laboratorio di balistica per essere analizzato e sottoposto al banco di prova. Gli inquirenti stanno cercando di determinarne la provenienza e se sia stato utilizzato in altri reati. I due palermitani sono stati arrestati e il Giudice per le Indagini Preliminari di Termini Imerese ha convalidato gli arresti.