Ladro acrobata e scassinatori di auto: notte di inseguimenti e manette nel centro di Palermo

Non si allenta la pressione dell’Arma nel capoluogo siciliano per arginare i furti in città. Nelle ultime ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno portato a termine tre distinti interventi, assicurando alla giustizia tre persone colte sul fatto tra le vie del centro e la periferia.

Il primo episodio ha visto protagonista un 17enne in via Antonio Ugo. I militari del Nucleo Radiomobile hanno interrotto il giovane mentre tentava di forzare un’auto in sosta. Nonostante un tentativo di fuga a piedi tra i vicoli limitrofi, la velocità della “gazzella” ha avuto la meglio: il minore è stato bloccato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferito presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Malaspina”.

Sempre gli uomini del Radiomobile sono intervenuti in via Caduti del Lavoro, dove hanno fermato un 24enne. Il ragazzo stava tentando una serie di colpi a ripetizione: due vetture già puntate e la porta d’ingresso di una palestra forzata. Nello zaino, il kit del perfetto scassinatore: due cacciaviti utilizzati per scardinare serrature e infissi.

L’intervento più rilevante sotto il profilo economico è avvenuto nella zona dell’Arenella. Qui, i Carabinieri della Stazione Falde hanno sventato il furto di un gruppo elettrogeno del valore di 17.000 euro all’interno di una struttura sanitaria in ristrutturazione. Un uomo di 62 anni è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre il macchinario appartenente alla ditta incaricata dei lavori.

Per i due maggiorenni il GIP ha già convalidato l’arresto, confermando l’efficacia dei dispositivi di controllo del territorio attivati in tutto il territorio comunale.