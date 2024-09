Nuove opportunità di lavoro nel settore edile: Webuild assume in Sicilia

Webuild, leader nel settore delle costruzioni, lancia una serie di giornate di reclutamento in Sicilia nell’ambito del programma “Cantiere Lavoro Italia“. L’obiettivo è quello di selezionare nuovo personale da inserire nei propri cantieri.

Date e luoghi dei Recruiting Day

I “Recruiting Day” si terranno a Palermo il 2 e 3 ottobre e a Catania il 9 e 10 ottobre 2024. Le giornate saranno dedicate sia a giovani alla ricerca di un primo impiego nel settore edile, sia a persone in stato di disoccupazione che desiderano ricollocarsi.

Due percorsi di selezione: con e senza esperienza

Sono previsti due distinti percorsi di selezione. Il primo è rivolto a candidati senza esperienza nel settore edile, inoccupati o disoccupati, in possesso di un diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado. Il secondo percorso è invece dedicato ai neodiplomati degli Istituti Tecnici e Professionali con specializzazione in settori affini all’edilizia.

Come partecipare alle selezioni

Per partecipare alle giornate di selezione è necessario registrarsi online. I dettagli sulle modalità di iscrizione e sui requisiti richiesti sono disponibili sul sito web di Webuild.

Un’occasione per entrare nel mondo del lavoro con Webuild

Il programma “Cantiere Lavoro Italia” rappresenta un’importante opportunità per entrare a far parte di un’azienda leader nel settore delle costruzioni come Webuild. L’azienda offre concrete opportunità di crescita professionale e di inserimento in un contesto lavorativo dinamico e stimolante.

Un’iniziativa in collaborazione con la Regione Sicilia

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Regione Sicilia e fa seguito all’accordo siglato lo scorso novembre tra il Presidente della Regione, Renato Schifani, e l’Amministratore Delegato di Webuild, Pietro Salini. L’obiettivo comune è quello di favorire l’occupazione e lo sviluppo economico del territorio siciliano.