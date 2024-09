Un’esplosione di gusto e musica al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo

San Vito Lo Capo si prepara ad accogliere la 27^ edizione del Cous Cous Fest, un evento che trascende la semplice manifestazione culinaria per trasformarsi in un vero e proprio inno alla pace e all’integrazione tra i popoli. Dal 20 al 29 settembre, la perla del Mediterraneo ospiterà chef provenienti da dieci Paesi diversi, pronti a dar vita a un’esplosione di sapori e colori all’insegna dello slogan “Grains of peace”.

Dieci Paesi in gara per il Campionato del Mondo di Cous Cous

Un’edizione da record quella del 2023, con la partecipazione di dieci Paesi al Campionato del Mondo di Cous Cous, il Bia Cous Cous World Championship. Cina, Eritrea, Israele, Italia, Marocco, Medici Senza Frontiere, Palestina, Russia, Tunisia e Ucraina si sfideranno in una competizione all’insegna dello scambio culturale e della passione per la cucina.

Un messaggio di pace e integrazione

“Il Cous Cous Fest si avvicina ai suoi trent’anni di storia, un traguardo importante per una manifestazione che è diventata il fiore all’occhiello del nostro territorio”, ha dichiarato Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo. “Quest’anno, la presenza di dieci Paesi, tra cui Cina, Ucraina, Russia, Israele e Palestina, assume un significato ancora più profondo, lanciando un messaggio di pace e di incontro tra culture diverse.”

Un ricco programma di eventi

Oltre al Campionato del Mondo, il Cous Cous Fest offrirà un ricco programma di eventi collaterali. Cooking show, degustazioni, concerti, spettacoli e ospiti d’eccezione animeranno le giornate e le serate sanvitesi. Tra gli appuntamenti da non perdere, la Convention “Intelligenza Artificiale e Dop Economy – Sviluppi e Prospettive”, promossa da CIA Sicilia Occidentale, e l’inaugurazione del Museo del Cous Cous, il primo del suo genere, che raccoglierà utensili e oggetti legati alla preparazione di questo piatto millenario.

Il Campionato Italiano di Cous Cous: una sfida all’ultimo piatto

Spazio anche al Campionato Italiano di Cous Cous, con quattro chef provenienti da diverse regioni d’Italia pronti a sfidarsi a colpi di creatività e originalità. A giudicare i piatti in gara, una giuria di esperti presieduta da Giusi Battaglia, giornalista e volto di Food Network.

Musica e divertimento in spiaggia

Non mancheranno le occasioni di svago e divertimento, con un ricco cartellone di concerti gratuiti sulla spiaggia. Tra gli artisti che si esibiranno durante il festival, La Rappresentante di Lista, i Ricchi e Poveri, Piero Pelù, Big Mama e Leonardo Fiaschi.

Un’esperienza unica nel cuore del Mediterraneo

Il Cous Cous Fest si conferma un evento imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza unica nel cuore del Mediterraneo, all’insegna del buon cibo, della musica e della cultura. Un’occasione per scoprire le bellezze di San Vito Lo Capo e lasciarsi conquistare dall’atmosfera magica di un festival che celebra la pace e l’integrazione tra i popoli.