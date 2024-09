Piove ma gli invasi sono vuoti, ora è ufficiale: a Palermo acqua razionata

La cabina di regia regionale per l’emergenza idrica ha approvato il piano sperimentale proposto da Amap che prevede la turnazione nella distribuzione dell’acqua a Palermo a partire da lunedì 7 ottobre. L’obiettivo è verificare la risposta della rete idrica cittadina in una situazione di stress idrico e programmare interventi di riparazione. Gli invasi che alimentano il capoluogo sono ai minimi storici: la diga Rosamarina è al 6% e Poma di Partinico al 18%. In tutta la Sicilia gli invasi hanno risorse per 60 milioni di metri cubi, l’8% della capacità complessiva.

Ancora polemiche tra Schifani e Musumeci

Prosegue lo scontro a distanza tra il governatore Schifani e il ministro Musumeci sul tema della gestione delle dighe. La Regione replica con un dossier che mostra come sono stati approvati 24 piani di gestione degli invasi, di cui 13 dalla giunta Schifani. Sono previsti interventi per oltre 500 milioni di euro tra manutenzione e collaudi. L’assessore Di Mauro afferma che l’obiettivo è superare l’emergenza entro la prossima estate.

Corsa contro il tempo per nuovi finanziamenti

La Regione punta a ottenere rapidamente i primi 92 milioni di euro di finanziamenti interministeriali per avviare i lavori urgenti sulla diga Rosamarina. Sono state inserite opere su più misure per accelerare l’iter: 4 interventi con fondi Poc, 130 milioni dall’accordo di sviluppo e coesione, 91 milioni dal PNRR. La sfida è arrivare preparati alla prossima estate.