Totò Schillaci è in gravi condizioni: l’aggiornamento dal Civico di Palermo

Peggiorano le condizioni di Totò Schillaci. Il protagonista di Italia ’90 ricoverato al Civico di Palermo.

Le condizioni di Totò Schillaci stanno peggiorando. Il celebre ex calciatore, protagonista dei mondiali di Italia ’90, è stato ricoverato presso l’ospedale Civico di Palermo nella serata del 7 settembre. Nonostante alcuni segnali incoraggianti nei giorni scorsi, la situazione sembra essere tornata critica.

Speranze di miglioramento seguite da un nuovo peggioramento

In un primo momento, Schillaci aveva mostrato segni di miglioramento, con una riduzione della necessità di ossigeno per respirare. Tuttavia, nelle ultime ore, fonti sanitarie del complesso ospedaliero hanno segnalato un nuovo peggioramento delle condizioni cliniche dell’ex bomber della nazionale italiana.

Condizioni delicate per l’ex attaccante della Juve e dell’Inter

L’ex attaccante di Juventus e Inter, che ha segnato un’epoca per il calcio italiano, si trova ora in una situazione “delicata e difficile”, come confermano le fonti mediche. Schillaci è attualmente ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico.

Preoccupazione per il futuro di Totò Schillaci

La notizia ha destato grande preoccupazione tra i tifosi e gli appassionati di calcio che ricordano i suoi successi e sperano in un suo rapido recupero. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l’evoluzione delle sue condizioni.

