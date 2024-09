Riaperti 8 km della SS121 Palermo Agrigento: «Lavori in dirittura di arrivo entro 2024»

«Con l’apertura, oggi, di questo tratto di 8 Km sul territorio di Vicari della Statale 121 ci si avvia verso la totale fruibilità della Palermo-Agrigento che sarà totalmente accessibile entro il 2024: si concretizza così un impegno preso dal governo Schifani e dall’Anas al momento dell’insediamento. L’intervento compiuto è un’opera strategica che rientra nell’ambito dei lavori per l’ammodernamento di questa strada e, in particolare, del tratto Palermo-Lercara Friddi, a doppia carreggiata». Lo dice l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, che oggi ha partecipato ad un sopralluogo tecnico del tratto di carreggiata lungo la strada statale statale 121 in direzione di Palermo, dal bivio Manganaro al bivio di Vicari.

Collegamento rapido al cuore della Sicilia

«Rendere fruibile l’accesso e i collegamenti nel cuore della Sicilia verso Agrigento entro la fine di quest’anno rappresenta un obiettivo chiave per il governo regionale – continua -. Dal 2021 è iniziata una ripresa delle attività di cantiere che ha consentito il completamento e l’apertura al transito di nuove parti di tracciato stradale ammodernato e l’alleviamento del traffico. È una risposta ai siciliani che attendono questa strada di collegamento da oltre un decennio, ma anche un obiettivo fondamentale in prossimità dell’avvio dell’anno 2025 di “Agrigento capitale italiana della Cultura” e degli appuntamenti a seguire, come il Giubileo 2025 che porteranno nel territorio agrigentino migliaia di turisti e pellegrini».