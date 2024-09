“Ma com’è bello andare in giro con le ali sotto i piedi”, arrestato con la droga in Vespa a Palermo

Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Palermo dopo che la polizia ha trovato cocaina e hashish nascosti sotto la pedana della sua Vespa. L’uomo è stato fermato per un controllo di routine in via Dante dalle pattuglie in moto in abiti civili della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile.

Nervosismo sospetto porta alla scoperta

Durante il controllo, l’uomo ha mostrato segni di nervosismo e tensione, insospettendo gli agenti che hanno deciso di approfondire la perquisizione. La loro intuizione si è rivelata fondata: sotto la pedana della Vespa erano nascoste due scatoline in metallo, fissate alla scocca con una calamita.

Cocaina, hashish e denaro contante sequestrati

All’interno delle scatoline, la polizia ha trovato 21 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 7 grammi, e 2 dosi di hashish, ciascuna del peso di 4 grammi. Inoltre, l’uomo aveva con sé 360 euro in contanti, che sono stati sequestrati perché ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Arresto convalidato dall’autorità giudiziaria

L’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.