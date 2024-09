Tragico incidente, muore lo chef palermitano Maurizio Scialabba

Tragico incidente nel pomeriggio del 14 settembre a Loreto Aprutino, dove un uomo di 50 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima è Maurizio Scialabba, chef di origini siciliane molto conosciuto nella zona per aver lavorato per anni nel ristorante “La Bilancia” di Loreto.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri della stazione locale e della compagnia di Montesilvano, l’uomo stava viaggiando sulla sua moto in contrada Paterno quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Dacia che viaggiava in direzione opposta. L’impatto è stato fatale per Scialabba, deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, sia con un’ambulanza che con un elicottero decollato da Pescara. Purtroppo, ogni tentativo di rianimare l’uomo si è rivelato vano. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Pescara.

Le indagini sono attualmente in corso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

I Carabinieri stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per fare luce sulle cause dello scontro.