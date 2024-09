Follia a un matrimonio in Sicilia: suocero tenta di investire gli invitati

Un matrimonio a Marsala è stato teatro di momenti di terrore a causa della reazione spropositata del padre dello sposo a uno scherzo innocente. L’uomo, infuriato per aver trovato del polistirolo all’interno della sua auto, ha tentato di investire alcuni invitati.

Uno scherzo che scatena la furia

L’episodio è avvenuto la scorsa notte in una sala ricevimenti di Marsala, durante la tradizionale apertura dei regali agli sposi. Mentre gli invitati erano intenti a osservare lo “scarto” dell’automobile degli sposi, è emerso che all’interno del veicolo era stato sparso del polistirolo, un gesto goliardico che ha scatenato la furia del padre dello sposo, proprietario dell’auto.

Minacce e insulti

L’uomo ha iniziato a inveire contro il genero, accusandolo di essere responsabile dell’accaduto e minacciandolo con frasi come “non lo dovevi fare”, “mi fidavo di te”, “tu sei responsabile”, “adesso ci vogliono 100€ per pulirla”. Nonostante i tentativi di calmarlo da parte della moglie e degli altri figli, l’uomo sembrava fuori controllo.

La folle corsa e la fuga

Dopo essere stato allontanato e fatto salire su una seconda auto, il padre dello sposo ha improvvisamente ingranato la retromarcia, sfiorando un’altra vettura parcheggiata, per poi dirigersi a tutta velocità verso il gruppo di invitati che ancora assisteva allo “scarto” dell’auto degli sposi. Fortunatamente, gli invitati sono riusciti a scansarsi in tempo, evitando una tragedia.

Momenti di terrore e sgomento

L’auto lanciata a più di 30 km/h ha travolto una bomboniera in vetro, i cui frammenti sono schizzati vicino a un bambino, fortunatamente senza conseguenze. L’uomo si è poi dileguato, lasciando gli invitati sotto shock, alcuni in lacrime e altri svenuti. Nonostante la gravità dell’accaduto, non sono stati chiamati né la Polizia né il 118. Resta l’incredulità per una reazione così violenta e spropositata a uno scherzo innocente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.