Ore di angoscia a Terrasini: si cerca Antonio, il 22enne inghiottito dal mare

Sono ore di ansia a Terrasini, in provincia di Palermo, dove proseguono senza sosta le ricerche di Antonio D’Amico, un ragazzo di 22 anni di Partinico disperso in mare da ieri pomeriggio.

Un’onda improvvisa la possibile causa della tragedia

Il giovane si trovava sugli scogli in località Villa Solemare, nella contrada Paternella, insieme ad un amico quando un’onda improvvisa li ha travolti, trascinandoli in mare aperto. L’amico, un ventenne, è riuscito con grande fatica a mettersi in salvo, riportando ferite e un forte stato di shock. Di Antonio, purtroppo, si sono perse le tracce immediatamente.

Squadre di soccorso al lavoro senza sosta

Subito sono scattate le operazioni di ricerca, coordinate dalla Capitaneria di Porto. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco stanno scandagliando l’area marina, mentre da terra squadre del nucleo SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto) sorvolano la zona con droni per perlustrare dall’alto. Le ricerche, iniziate ieri pomeriggio, sono proseguite per tutta la notte e sono tuttora in corso. Un Posto di Comando Avanzato è stato allestito nelle vicinanze per coordinare le operazioni di soccorso.

Le speranze si affievoliscono con il passare delle ore

L’impegno delle squadre di soccorso è massimo ma le speranze di ritrovare Antonio si affievoliscono con il passare delle ore. La dinamica dell’incidente, la forza del mare e il tempo trascorso rendono la situazione critica.