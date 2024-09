Mare grosso a Terrasini: giovane scomparso tra le onde, ricerche in corso

Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia a Terrasini, dove due giovani sono stati travolti da un’onda mentre si trovavano in acqua a Contrada Paternella. Uno dei due ragazzi, entrambi ventenni di Partinico, è riuscito a mettersi in salvo e a dare l’allarme.

Imponente dispiegamento di soccorsi per ritrovare il giovane disperso.

Le operazioni di ricerca sono scattate immediatamente, con l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, della Guardia Costiera di Terrasini e dei militari della Capitaneria di Porto di Palermo. Un elicottero della Polizia di Stato sta sorvolando la zona per avvistare il disperso. Nonostante la disponibilità del Sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, a coinvolgere pescatori e diportisti locali, le avverse condizioni del mare non hanno permesso il loro intervento.