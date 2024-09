Come ottenere la “Carta Dedicata a Te”: guida completa

Carta Dedicata a te per chi ha bisogno e sono stati finalmente pubblicati gli Elenchi dei Beneficiari elenchi dei nuclei familiari che beneficeranno della carta “Dedicata a te” per l’anno 2024. Questa iniziativa, promossa a livello nazionale, mira a fornire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà economica per l’acquisto di beni di prima necessità.

Chi può Beneficiare della Carta?

La carta è destinata ai cittadini con un ISEE in corso di validità non superiore a 15.000 euro annui. I beneficiari sono stati individuati direttamente dall’INPS, seguendo criteri nazionali che tengono conto della composizione del nucleo familiare e del livello di ISEE.

Come Verificare la propria Presenza in Elenco

Per fare un esempio, a Monreale la lista di chi può prendere alla Posta la carta dedicata a te è stata già pubblicata. I cittadini possono verificare la propria presenza nell’elenco dei beneficiari sul sito del Comune di Monreale, al seguente link: https://servizi.comune.monreale.pa.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti%2F17363_Lista_beneficiari_PROT_CARTA.pdf

Ritiro della Comunicazione e della Carta

Come per tutti gli altri comuni italiani, gli utenti inclusi nell’elenco dovranno recarsi presso gli uffici dei Servizi Sociali iper ritirare la comunicazione che permetterà loro di ottenere la carta presso gli uffici postali.

Cosa si può Acquistare con la Carta

La carta “Dedicata a te” è una carta di pagamento elettronica nominativa, precaricata con un importo di 500 euro. Potrà essere utilizzata per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, carburante e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. È escluso l’acquisto di bevande alcoliche.

Sconti e Iniziative

Presso i negozi convenzionati con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sarà possibile usufruire di sconti dedicati ai possessori della carta. Maggiori informazioni sulle iniziative e gli sconti disponibili saranno pubblicati sul sito del Ministero.

Tempistiche e Modalità di Utilizzo

Le carte saranno operative e accreditate a partire da settembre 2024. Per non perdere il beneficio, sarà necessario effettuare almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2024 e utilizzare l’intero importo entro il 28 febbraio 2025.