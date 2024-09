Parcheggio conteso, rissa choc davanti alla scuola: ragazzo e madre picchiati a Palermo

Un diverbio per un parcheggio davanti all’istituto comprensivo Piersanti Mattarella di Palermo è degenerato in un’aggressione fisica ai danni di un ragazzo di 14 anni e di sua madre. L’episodio è avvenuto questa mattina in via Longo, nel quartiere Bonagia, nei pressi dell’ingresso della scuola.

Madre e figlio aggrediti da coppia

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi legati alla contesa di un posto auto. Due individui, un uomo e una donna, sarebbero scesi dalla propria vettura e avrebbero aggredito il ragazzo e la madre, colpendoli ripetutamente con calci e pugni.

Soccorsi e indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale dei Bambini e la madre all’ospedale Civico. Entrambi sono stati giudicati in codice giallo. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire all’identità dei due aggressori, che dopo il pestaggio si sono dati alla fuga.