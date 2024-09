Auto precipita in mare al porto di Palermo, morto un 84enne di Pantelleria

Un uomo di 84 anni ha perso la vita ieri al porto di Palermo dopo che la sua auto è precipitata in mare. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo dell’uomo all’interno dell’abitacolo. Successivamente è stata recuperata anche la vettura.

La vittima è Giuseppe Belvisi di 84 anni originario di Pantelleria. Non era la prima volta che prendeva quella nave. Si era presentato all’imbarco ma è stato rimandato in biglietteria perché doveva fare il check-in. Una volta tornato indietro si è confuso e ha preso una rampa del molo del Puntone ed è finito a mare. Gli addetti all’imbarco, i militari della guardia costiera hanno tentato di tutto per bloccato ma non c’è stato nulla da fare

Indagini in corso

Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, né quella del gesto volontario né quella dell’incidente.

Intervento di sanitari e forze dell’ordine

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Gli agenti della polizia di frontiera si stanno occupando delle indagini