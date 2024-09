Violentissimo incidente sulla A19 Palermo-Catania

Traffico in tilt sull’autostrada A19 Palermo-Catania a causa di un incidente avvenuto in direzione del capoluogo siciliano, nei pressi dello svincolo di Bagheria. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Un’auto si è schiantata contro il guardrail, coinvolgendo anche un furgone.

L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti. Al momento, per raggiungere Palermo, si consiglia di uscire a Casteldaccia e proseguire lungo la Strada Statale 113. Non si conoscono ancora le condizioni delle persone che si trovavano nei due mezzi. Si è trattato comunque di un incidente molto violento come si può capire dall’immagine in copertina.

Sempre a Palermo in Circonvallazione, all’altezza di via Ugo La Malfa, una donna si è ribaltata con la sua auto dopo aver perso il controllo. L’incidente attorno alle 7 del mattino, in direzione Trapani.

Sull o scorrimento veloce Palermo-Sciacca il traffico è stato riaperto dopo che un autoarticolato a causa della pioggia battente si è messo di traverso nella carreggiata in territorio di Monreale. Il mezzo è stato spostato poco dopo le 9. Gravi le ripercussioni sul traffico.

A Mondello strade allagate come di consueto ormai quando arriva la pioggia con costanti disagi per i residenti.