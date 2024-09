Palermitano con la passione della verde sorpreso con 20 piante di marijuana sul terrazzo

I Carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno arrestato un uomo di 43 anni, residente a Palermo, con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti.

L’uomo aveva realizzato una vera e propria piantagione di marijuana sul terrazzo della sua abitazione, composta da 20 piante. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche 110 grammi di foglie di marijuana custodite in una scatola e circa 700 grammi di cannabis, già essiccata e suddivisa in barattoli. Insieme alla droga, sono stati sequestrati anche il materiale per il confezionamento e la pesatura, elementi che suggeriscono un’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi qualitative e quantitative. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Termini Imerese ha convalidato l’arresto del 43enne.