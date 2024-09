Schianto in A19, morto Massimiliano Frumenti, due bambini gravissimi

Ieri pomeriggio, un grave incidente stradale si è verificato sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo di Resuttano, in direzione Palermo. Nello scontro tra due autovetture, un uomo di 57 anni, Massimiliano Frumenti, romano residente a Catania, ha perso la vita.

Elisoccorso in azione per trasportare i feriti

Oltre alla vittima, l’incidente ha causato il ferimento di altre sei persone, tra cui due bambini. Le condizioni di una donna e di un bambino sono gravi, tanto da richiedere il trasporto in elisoccorso. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata.

Autostrada chiusa per ore e indagini in corso

L’autostrada è rimasta chiusa al traffico fino a tarda notte per consentire i soccorsi, i rilievi da parte della Polizia Stradale e la messa in sicurezza del tratto stradale. Le indagini sono ancora in corso per accertare la dinamica dell’incidente.