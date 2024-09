Allerta meteo gialla per il 10 settembre nel Palermitano e Messinese

Anche per domani 10 settembre 2024 sarà allerta gialla in Sicilia, ma solo per le province di Palermo e Messina. Lo dice il bollettino del dipartimento di Protezione civile regionale.

Per la giornata di domani sono previste piogge da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui

settori settentrionali, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente

moderati sui settori tirrenici centro-orientali. I venti saranno forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca sui settori occidentali e

meridionali.

Per quanto riguarda i mari, agitato lo Stretto di Sicilia; molto mossi il Tirreno meridionale e lo Ionio al largo. Le temperature saranno in leggero calo.