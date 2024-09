Tragedia ad Aragona, muore 26enne in un incidente stradale

Aragona (AG) – Grave incidente stradale questa notte alla periferia di Aragona, in provincia di Agrigento. Una giovane di 26 anni, Martina Frequente, ha perso la vita a seguito del violento impatto tra la Fiat Grande Punto su cui viaggiava e un’Audi.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro frontale sarebbe avvenuto mentre la vettura guidata dal padre della vittima si apprestava a rientrare ad Agrigento. A bordo dell’utilitaria, oltre ai genitori della ragazza, era presente anche il fidanzato.

Nell’incidente sono rimaste ferite altre cinque persone: quattro in codice giallo e una in codice rosso. I feriti viaggiavano a bordo dell’Audi e si tratterebbe di una coppia originaria del Messinese in vacanza nell’Agrigentino.

Martina Frequente era seduta sul sedile posteriore della Fiat Grande Punto. La famiglia stava facendo ritorno a casa dopo aver partecipato a una festa di matrimonio.