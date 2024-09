Palermo, trovata una donna morta in una pozza di sangue

PALERMO – Drammatica scoperta ieri in un appartamento di via Marabitti, dove una donna di 59 anni è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. L’allarme è scattato quando alcuni conoscenti della donna, di cui non sono state rese note le generalità, non riuscendo a mettersi in contatto con lei da diversi giorni, hanno chiesto l’intervento dei pompieri. Una volta entrati nell’abitazione, i vigili del fuoco si sono trovati davanti a una scena raccapricciante: il corpo della donna giaceva riverso sul pavimento, in una pozza di sangue. Anche sul letto sono state rinvenute evidenti tracce ematiche.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il medico legale, che hanno eseguito i primi rilievi. La Procura, venuta a conoscenza della vicenda, ha disposto l’autopsia sul corpo della donna per accertare le cause del decesso e fare luce su quanto accaduto. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi.