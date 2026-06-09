Donna trovata in una pozza di sangue

Una donna di 48 anni, di nazionalità romena e senza fissa dimora, è stata trovata incosciente e in una pozza di sangue all’interno di un edificio abbandonato in via Busca, a Canicattì. A dare l’allarme alcuni residenti della zona, che hanno allertato i soccorsi dopo aver scoperto la situazione.

La donna aveva con ogni probabilità cercato rifugio nell’immobile in stato di abbandono. Trasportata d’urgenza in ospedale, i medici le hanno riscontrato traumi da contusione compatibili con una caduta e una possibile crisi respiratoria. Le sue condizioni restano gravi: è tuttora in prognosi riservata.

Carabinieri al lavoro per ricostruire l’accaduto

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, impegnati a chiarire le circostanze esatte in cui la donna è rimasta ferita. Non è ancora stabilito se si tratti di una caduta accidentale o se vi siano altri elementi da approfondire.