Incidente mortale in moto, muore ad Alcamo il 24enne Salvatore Scarcella

Un giovane di 24 anni, Salvatore Scarcella, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto ad Alcamo Marina, in via Stella Cinese. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino.

Secondo le prime ricostruzioni, Scarcella era alla guida della sua moto BMW GS 1200 quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e impattando contro un muro di contenimento. L’impatto è stato fatale per il giovane.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Inutili i soccorsi del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente. Al momento si esclude il coinvolgimento di altri veicoli.