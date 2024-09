Mango a go-go e vino a fiumi: a Balestrate è festa

Oltre venti cantine siciliane, quintali di mango appena raccolto da degustare, l’esibizione dello storico gruppo “folkloristico “Il ballo dei pastori”. A Balestrate dal 6 all’8 settembre va in scena un viaggio attraverso la storia del territorio e l’eccellenza della terra per riscoprire l’eccellenza della produzione gastronomica del territorio. Tutto pronto per Mango&Wine, evento promosso dalla cooperativa di comunità Terre delle Balestrate col fondamentale supporto della Lemon Sistemi Spa, società che si occupa di progettazione, fornitura e posa d’impianti fotovoltaici, termoidraulici e di accumulo, nonché della progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico rivolgendosi a clienti retail e società medio/piccole industriali e commerciali.

Si parte venerdì mattina con la possibilità di svolgere visite guidate nelle cantine associate alla cooperativa e nei campi di mango. Nel pomeriggio dalle 18 si parte con le degustazioni di mango fresco sul corso principale nei pressi della piazza Rettore Evola. In via Meli inoltre con la collaborazione dell’Enoteca Galante si svolgeranno due importanti masterclass: “Il Catarratto e le sue sfaccettature” a cura di Marilena Leta, presidente di Assosommelier Sicilia, e “L’aromaticità del Sauvignon Blanc” a cura di Daniele Siena. Sempre nel pomeriggio un gruppo di operatori media e chef visiteranno i locali che hanno aderito alla manifestazione e che proporranno prodotti a base di mango. A guidare lo staff sarà lo chef palermitano Toni Ficarotta, docente di cucina dell’ente professionale Ted Formazione che ha lavorato in diversi ristoranti gourmet dell’Isola al fianco di rinomate brigate nelle località più esclusive. In via Meli si svolgerà anche la presentazione del libro “Miti e leggende della geologia in Sicilia” di Valerio Agnesi promosso dal Comune, ne discute con l’autore Antonio Cusumano. Il mango fresco sarà offerto dalle aziende Muzzikato, Talia e Il Filo Tropicale.

In serata venerdì si prosegue con due cene a tema a base di mango: una presso l’enoteca Galante con la collaborazione dell’enologo e sommelier Vincenzo Galante, l’altra presso la suggestiva location del ristorante del Marina Holiday. Per le prenotazioni il numero è sempre 3331552350.

Sabato mattina spazio anche alla didattica e alla salute con un evento rivolto alle famiglie e in particolare ai più piccoli. Presso il giardinetto parrocchiale, con la collaborazione della biblioteca Vincenzo Evola e della parrocchia Sant’Anna, si svolgerà l’incontro “Il mango colore del sole: un’esperienza alimentare” con il nutrizionista dottor Giuseppe Artale.

Sempre sabato mattina si prosegue con le visite nelle aziende, da effettuare previa prenotazione al numero 3331552350. Di pomeriggio il momento clou della manifestazione. Dalle 18 degustazioni di mango fresco e cantine in fiera, mentre nella zona di via Meli si svolgerà un talk sulle rinnovabili e le opportunità in agricoltura a cura della Lemon Sistemi Spa.

Lungo il corso principale si esibirà lo storico gruppo folkloristico “Il ballo dei pastori” che ha circa due secoli di storia e rappresenta una delle più importanti tradizioni nel panorama nazionale, tanto da essere immortalato dal celebre fotografo internazionale Mario Testino, lo stesso maestro che, per dirne qualcuno, ha firmato book fotografici di Lady D, Brad Pitt e Naomi Campbell. In serata musica e ancora talk e degustazioni. Nei locali che hanno aderito si potranno gustare gelati al mango, semifreddi e dolci innovativi: si tratta di Terra Mia pizza e passione, Caffè del Golfo dal 1958, Nuovo Bar Paradise, La Piazzetta, Il Mago del Gelato e Gelateria Friscu.

Inoltre sabato e domenica mattina un’opportunità esclusiva costruita dai soci della cooperativa: alle 10 dal porto di Balestrate partirà una escursione in catamarano a bordo del quale si potrà degustare mango e vino del territorio visitando le zone più esclusive della costa del Golfo lungo la costa trapanese