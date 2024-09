Incidente stradale, giovane palermitano in coma a Villa Sofia

Alessandro Russo, 31 anni, si trova ricoverato in coma all’ospedale Villa Sofia di Palermo dallo scorso 31 agosto, giorno in cui è rimasto vittima di un terribile incidente stradale. Il giovane era a bordo del suo scooter Beverly 300 quando, intorno alle 5 del mattino, si è schiantato contro un’auto in sosta in via Papa Sergio I, nel quartiere Arenella.

Dopo aver trascorso la sera precedente insieme ad alcuni amici a Mondello, Russo stava facendo rientro a casa al momento dello schianto. Uno degli amici ha riferito di aver perso di vista il 31enne dopo essersi salutati, mentre un’altra ragazza, che non era presente quella sera, ha avvertito il padre dell’accaduto.

A distanza di 5 giorni dall’incidente, le condizioni del giovane restano molto gravi. Per questo i familiari, assistiti dall’avvocato Giovanni La Bua, hanno individuato una telecamera di sorveglianza nella zona e chiesto alla Procura di acquisirne le immagini, nella speranza che possano far luce sulla dinamica dell’accaduto.

L’appello dei parenti è chiaro: “Se c’è un testimone si faccia avanti”. Solo la verità potrà restituire un po’ di pace.