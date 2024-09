Dramma in cantiere, muore operaio a Palermo

Un uomo di 57 anni muore in un cantiere in via Ludovico Bianchini, nel rione Zen a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, un operaio, stava lavorando nel cantiere a Villa Raffo.

Per meglio chiarire i contorni della vicenda, sono in corso le indagini dei carabinieri. Si devono accertare le cause del decesso.

I sanitari del 118 hanno constatato la morte dell’uomo. E’ arrivato nella zona del cantiere il medico legale che sta eseguendo l’ispezione sul corpo del lavoratore.