Schianto sulla Statale con 3 feriti, c’è l’elisoccorso

Incidente stradale tra tre automobili sulla Corleonese – Agrigenti. Tre le persone rimaste ferite. La più grave è una donna, trasferita in ospedale con l’elisoccorso che è atterrato sul posto. Gli altri due feriti, a bordo delle ambulanze, sono stati trasportati al pronto soccorso del San Giovanni di Dio.

A scontrarsi tre auto: una Fiat Cinquecento X, una Gol Volkswagen e una Mercedes.

“A causa di un incidente che ha coinvolto tre auto, il traffico è temporaneamente bloccato sulla SS 118 “Corleonese-Agrigentina”, al km 142,900, in entrambe le direzioni, in località Joppolo Giancaxio (AG). La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla viabilità locale. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione lungo la strada statale nel più breve tempo possibile”. Questa la nota dell’Anas.