Tragedia nelle campagne del Palermitano, uomo incastrato nel motozappa

Tragedia in campagna, un uomo è rimasto ferito in modo grave mentre utilizzava un motozappa. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo.

Si tratta di un uomo di 53 anni, rimasto ferito a Prizzi, mentre lavorava nei campi. Con la motozappa si è ferito alle gambe. L’agricoltore è stato soccorso dai sanitari del 118 arrivati in elisoccorso ed è stato portato in ospedale all’ospedale Civico. La prognosi è riservata