Palermo, donna si ribalta con l’auto in Corso Finocchiaro Aprile

Incidente stradale questa notte a Palermo, in Corso Finocchiaro Aprile. Un’automobile si è ribaltata per cause ancora da accertare. Per lei sono state necessarie le cure del personale del 118.

L’incidente è avvenuto alle 3.40 circa di questa notte. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sul luogo dell’incidente, in corso Finocchiaro Aprile incrocio con via Contessa Adelasia. La domma è uscita autonomamente dalla vettura, la stessa è stata affidata alle cure del personale 118 presente sul posto. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo alimentato a GPL.