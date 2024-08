Donna si accascia e muore mentre mangia, dramma in una pizzeria di Palermo

Aveva 54 anni la donna che nel corso della serata di ieri si è sentita male mentre mangiava all’interno di una pizzeria di Palermo. Per la donna in seguito al malore non ci sarebbe stato nulla da fare.

La donna era seduta a tavola quando è stata colta da un malore che non le ha lasciato scampo. In seguito al malore qualcuno ha chiamato i soccorsi. Gli operatori del 117 hanno praticato per parecchi minuti le manovre di rianimazione nella speranza che la donna riprendesse conoscenza, purtroppo però non c’è stato più niente da fare.

In seguito al decesso della signora il medico legale intervenuto sul posto ha constatato la morte per un arresto cardiocircolatorio.

Nella pizzeria sono arrivati anche i carabinieri. Dopo l’ispezione del medico legale, la salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.