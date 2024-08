Tragedia in barca a vela a Favignana, uomo si addormenta e muore

Tragedia a Favignana, dove presso il porticciolo turistico è morto un turista a bordo della sua barca a vela. L’uomo sembrava stesse dormendo, invece era morto.

E’ accaduto ieri nel porto turistico di Favignana: un turista è stato trovato morto a bordo della sua barca a vela. L’uomo, 50 anni, era in vacanza con la famiglia alle Egadi. A fare la scoperta la moglie che lo ha visto ancora a letto e credeva che stesse dormendo. Solo dopo si è accorta che il corpo era freddo e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali. Sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera.