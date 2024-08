Un uomo di Ribera morso da un ragno in vacanza nelle Marche ha subito un intervento chirurgico d’urgenza per rimuovere i tessuti necrotic

Viene morso dalla vedova nera, intervento salvavita in Sicilia

Un uomo di Ribera, durante una vacanza nelle Marche, è stato morso da quello che si ritiene essere un ragno del tipo “vedova nera mediterranea”. Al suo rientro a casa, l’uomo si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Ribera per una grave lesione necrotica alla nuca.

Intervento chirurgico immediato

Il personale del reparto di Chirurgia, diretto dal dottor Domenico Macaluso, è intervenuto tempestivamente, rimuovendo i tessuti necrotici ed evitando così gravi conseguenze. I campioni sono stati inviati all’ospedale di Sciacca per le analisi istologiche. Il paziente è ora in cura con antibiotici e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Casi simili in passato

Non è il primo caso di questo tipo per l’ospedale di Ribera. Nel 2017 una signora era stata morsa da un ragno violino, nel giardino di casa. Più di recente, un giovane punto da una medusa cubo in Thailandia era stato curato con successo grazie alla collaborazione tra più ospedali.

Plauso ai medici

Il direttore generale dell’ASP di Agrigento, dottor Capodieci, ha espresso plauso al dottor Macaluso e a tutto il personale sanitario di Ribera per la prontezza e professionalità dimostrate.