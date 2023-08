“La bambina non respira più”, intervento salvavita della Polizia di Stato

Una bambina che non respirava più è stata salvata grazie all’intervento tempestivo di una volante della Polizia di Stato. L’episodio in via Città di Palermo, a Bagheria.

Due donne di Casteldaccia, visibilmente agitate e prese dal panico, hanno chiesto aiuto ai poliziotti per la figlia di una delle due, che versava in uno stato cianotico. I poliziotti, accortisi della gravità della situazione, hanno prontamente condotto la bambina al PTE di via Capitano Giorgi, dove i medici hanno potuto intervenire tempestivamente per salvare la vita della piccola. Nel frattempo, i poliziotti hanno cercato di tranquillizzare la madre e di essere utili al personale medico.

Grazie all’intervento rapido e preciso dei poliziotti, la bambina è stata poi trasferita in un’ambulanza del 118 all’ospedale dei bambini di Palermo, dove è stata ricoverata ma fuori pericolo.