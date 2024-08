SOS da barca a vela nel Palermitano in balia delle onde

Una barca a vela di 12 metri, chiamata Merak, è stata soccorsa nel pomeriggio di mercoledì 28 agosto dopo che il comandante aveva lanciato una richiesta di aiuto. A causa del maltempo e delle condizioni meteomarine avverse, l’imbarcazione era in balia delle onde e del vento e il comandante non riusciva più a governarla.

Intervento della Guardia Costiera

Dopo aver ricevuto la richiesta di soccorso, la motovedetta Sar Cp 889 della Guardia Costiera è intervenuta rapidamente, raggiungendo la barca Merak a circa 17 miglia a nord est del porto di Termini Imerese. A bordo c’erano due persone, un uomo e una donna, che sono stati trasbordati in sicurezza sulla motovedetta.

Imbarcazione trainata in porto

Viste le condizioni meteorologiche che non permettevano la navigazione in sicurezza, la barca è stata lasciata alla deriva con vele ammainate e luci accese dopo aver emesso un avviso ai naviganti. Il giorno successivo, il proprietario è riuscito a recuperarla grazie all’intervento di un rimorchiatore che l’ha trainata nel porto di Palermo.

Occupanti in buone condizioni

I due occupanti della barca Merak sono stati sbarcati nel porto di Termini Imerese e sono risultati in buono stato di salute, non necessitando di assistenza sanitaria. Per loro solo tanta paura ma nessuna conseguenza fisica.