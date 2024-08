Naufragio del Bayesian, “Grazie ai volontari della Protezione Civile”

Sono tra i primi ad essere intervenuti, insieme alla Caritas cittadina e alla Croce Rossa, le associazioni di protezione civile comunali. Gratitudine è stata espressa ieri pomeriggio dal sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, dall’assessore alla protezione Civile Emanuele Tornatore e dall’assessore Antonella Elisa Insinga che erano presenti all’incontro di ieri, con le associazioni di volontariato bagheresi Giubbe d’Italia, Magna Vis, ANVVFC, Croce Rossa e Caritas interparrocchiale.. L’assessore Emanuele Tornatore ha sottolineato quanto sia fondamentale e determinante poter contare su una realtà così qualificata, capillare e generosa, in particolare in questo momento storico che è delicato, per il supporto nella vicenda del naufragio del Bayesan a Porticello.

ll Sindaco, nel discorso introduttivo, ha evidenziato l’impegno portato avanti dai volontari in numerosi settori che li vedono coinvolti a servizio del bene comune. Presenti anche Chicco Alfano, istruttore del dipartimento della Protezione civile regionale e il dirigente della VI Direzione Lavori Pubblici Giovanni Lascari. Chicco Alfano, rappresentante del dipartimento della Protezione civile regionale, ha personalmente ringraziato i volontari per il prezioso lavoro che svolgono del dipartimento regionale della protezione civile.

Nell’occasione l’amministrazione comunale ha voluto esprimere riconoscenza ai volontari con la consegna di attestati di merito per aver partecipato alle operazioni tecnico-logistiche in soccorso del naufragio avvenuto a Porticello dell’imbarcazione Bayesan.