Rubava le offerte in chiesa e nei negozi, arrestato 35enne a Partinico

I carabinieri della Compagnia di Partinico hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Palermo su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 35enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato per aver messo a segno, negli ultimi quattro mesi, almeno cinque colpi nella cittadina in provincia di Palermo.

In particolare, il 35enne avrebbe approfittato della distrazione dei commessi per sottrarre denaro dalla cassa di quattro diversi negozi durante l’orario di apertura al pubblico. In un’altra occasione, dopo aver forzato di notte la porta d’ingresso di una tabaccheria, avrebbe rubato numerose stecche di sigarette. Ma non solo: l’uomo avrebbe preso di mira anche una chiesa locale, razziando le offerte dei fedeli custodite nella sacrestia.

Grazie ad alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a risalire al 35enne, che ora si trova rinchiuso nel carcere Pagliarelli di Palermo.