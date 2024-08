Incidente sul lavoro a Misilmeri, operaio vola da 3 metri

Un operaio di 55 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Misilmeri, in provincia di Palermo. L’uomo stava effettuando dei lavori di sistemazione della tettoia in un negozio gestito da cittadini cinesi, quando è caduto da una scala da un’altezza di circa 3 metri.

Soccorso dai sanitari del 118, l’operaio è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Civico di Palermo, dove è stato ricoverato in codice giallo. Secondo i medici l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, avendo riportato la frattura di un braccio e varie contusioni.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Stando ad una prima ricostruzione, la scala su cui si trovava il cinquantacinquenne, dipendente regolare di una ditta edile, era stata appoggiata su una parte di terreno irregolare, causandone la perdita di equilibrio e la successiva caduta. Sono in corso ulteriori accertamenti.