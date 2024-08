Si spara davanti al Leroy Merlin, muore in ospedale

Purtroppo non ce l’ha fatta l’uomo che questa mattina si è sparato un colpo di pistola davanti al negozio Leroy Merlin del forum Palermo. L’uomo trasportato in gravissime condizioni in ospedale non ce l’ha fatta, adesso Si indaga sulle cause che hanno condotto l’uomo a compiere l’estremo gesto in un luogo peraltro così affollato come il centro commerciale di Brancaccio.

Si tratta di un uomo di 63 anni che nella mattinata di oggi ha preso una pistola e si è sparato contro un colpo tra lo sconcerto generale dei presenti. Qualcuno, dopo aver assistito alla scena drammatica, ha chiamato i soccorsi. Il 118 ha trasportato L’uomo in condizioni disperate al Pronto Soccorso dell’ospedale Civico dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, purtroppo senza esito.

Sul luogo in cui si è assistito alla vicenda sono anche giunti gli agenti della Polizia di Stato che indagano per risalire alle motivazioni che hanno spinto il 63enne a compiere un così grave gesto davanti a tanti presenti. Nei pressi del negozio Leroy Merlin si sono consumate vere e proprie scene di paura visto che in tanti hanno pensato che si stesse consumando una sparatoria.