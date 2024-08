Maltempo in arrivo al Centro-Sud e in Sicilia, allerta temporali in 10 regioni

Un’ondata di maltempo è in arrivo nelle prossime ore sulle regioni centrali e meridionali italiane, coinvolgendo anche la Sicilia. L’alta pressione presente sulla nostra penisola tenderà ad indebolirsi determinando una situazione di instabilità soprattutto nelle zone interne e montuose.

Sulla base delle previsioni meteorologiche, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in ben 10 regioni: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

In particolare, a partire dalla mattinata di martedì sono attese piogge e temporali localmente anche molto intensi, accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento su tutte le zone interne del Centro-Sud, con maggiore interessamento di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia settentrionale, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Per quanto riguarda la Sicilia, saranno interessate dal maltempo tutte le zone interne montuose e collinari. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali sulle zone Sud-Orientale versante ionico, Nord-Orientale versante tirrenico, isole Eolie, Centro-Settentrionale versante tirrenico, Centro-Meridionale, isole Pelagie, Sud-Orientale versante Stretto di Sicilia e per il bacino del fiume Simeto.

Allerta gialla anche per rischio idrogeologico sulle zone Sud-Orientale versante ionico, Nord-Orientale versante tirrenico, isole Eolie, Centro-Settentrionale versante tirrenico, Centro-Meridionale, isole Pelagie, Sud-Orientale versante Stretto di Sicilia, bacino del fiume Simeto e Nord-Orientale versante ionico.

Si raccomanda dunque la massima prudenza negli spostamenti e in particolare di mettersi in viaggio solo se necessario. Prestare attenzione anche ai possibili problemi legati al forte vento, come caduta di rami o alberi. Seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo diffusi dalla Protezione Civile regionale. Ogni ulteriore notizia sarà disponibile sui nostri canali online e sulla edizione cartacea di domani.